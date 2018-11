Zilveren jubileum voor De Adelberg BVDH

15u40 0 Lommel Op zaterdag 8 december zal Cultuurcentrum De Adelberg een hele dag stilstaan bij haar zilveren jubileum. Er zijn enkele bijzondere voorstellingen met een lekker hapje en drankje en ’s avonds is er een swingend, retro dansfeest.

Op 10 december 1993 zag De Adelberg het levenslicht. De komst van De Adelberg, centraal gelegen in het hart van Lommel, was een belangrijke stap in het Lommelse cultuurbeleid en bood tal van nieuwe mogelijkheden. De Adelberg heeft heel wat mooie jaren en voorstellingen om op terug te blikken, maar kijkt ook uit naar de toekomst. De volgende jaren blijft De Adelberg sterk inzetten op een uitgebreid programma met een goede mix van theater, dans, muziek, film en vorming. Bovendien werd er voor de zomer een akkoord bereikt i.v.m. de verbouwingen van de foyer van het cultuurcentrum. Het plan legt sterk de nadruk op de optimale werking, openheid, toegankelijkheid en sfeer van het centrum.

Maar eerste wordt er gefeest. Op zaterdag 8 december is er onder meer de vertelling van een muzikaal sprookje, een fantasierijke voorstelling in een bus, een act van steltlopen, vuurobjecten, acrobatie en theater en het dansfeest ‘Radio Modern’. Vanaf half december vind je ‘De Wonderlijke Kerst van Circus Ronaldo’ ook nog terug op het Burgemeesterpark van Lommel. Alle info via www.ccdeadelberg.be.