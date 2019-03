Zestienjarige Lommelaar zet op eigen houtje klimaatmars op poten Birger Vandael

15 maart 2019

12u06 0 Lommel Amper zestien jaar is Lommelaar Arne Vermeire, maar hij slaagde er deze middag wel in om een klimaatmars in Lommel te organiseren. Er was een mooie opkomst met meer dan 140 deelnemers.

Arne studeert aan WICO Campus Sint-Jozef in Lommel. “Ik ben zelf van Youth For Climate en ik doe mee aan de meeste marsen in de grote steden. Daarom bedacht ik het idee om in Lommel zelf ook een mars te organiseren.” Vandaag komen in heel Europa duizenden jongeren op straat voor het klimaat en Lommel kreeg zo haar eerste echte klimaatmars. “We zijn gewandeld van het Kerkplein naar het Stadhuis. Deze namiddag sluiten we aan in Brussel”, laat Arne nog weten.

De WICO-scholengemeenschap was op de hoogte van de actie. “Wij focussen zelf op het informeren en sensibiliseren van de leerlingen en doen dit graag samen met geëngageerde leraren en leerlingen.” De school gaf alle leerlingen de mogelijkheid om - in samenspraak met de ouders – deel te nemen aan de actie van Arne. “Wij zullen bij deelname een B-code toekennen. Volgens ons is dat een passende reactie, want de acties gaan toch uit van ‘de klimaatspijbelaars’. Elkeen moet in deze klimaatzaak vanuit de eigen opdracht en mogelijkheden handelen en dan zullen er uiteindelijk ook stappen naar oplossingen en verbeteringen gezet worden.”

Leerlingen niet aangemoedigd

“Ik begrijp de school wanneer ze dit zouden doen bij de andere marsen in de grote steden", reageert Arne. “Deze keer was het echter in Lommel en zouden ze maar twee uur school missen. Zelfs dan beslist men om niet te participeren. Ik heb respect voor de beslissing van de directie en voel steun van de leerkrachten, maar het is jammer dat deelname van leerlingen niet werd aangemoedigd.”