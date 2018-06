Win je eigen conceptstore in stadscentrum 29 juni 2018

Lommel gaat de komende maanden op zoek naar drie nieuwe ondernemers die elk een creatieve conceptstore zullen uitbaten. Ze komen in de Kerkstraat 28C, Dorp 20 en Mudakkers 11. De prijs omvat onder meer een jaar gratis huur en 8.000 euro subsidie.





Op de drie plaatsen zullen al tien suggesties met bijzondere conceptstores worden geplaatst. Via sms kan je dan stemmen voor jouw voorkeur.





"De inwoners en bezoekers van Lommel kiezen dus zelf welk type winkel ze nog missen en wensen in het hart van de stad", zegt schepen van Centrummanagement Geert Jansen (Open Vld). "Inwoners en bezoekers krijgen één maand om hun voorkeur door te geven", legt burgemeester Peter Vanvelthoven (sp.a) uit. "Wanneer de top-3 bekend is, zal de zoektocht naar drie enthousiaste en geschikte ondernemers starten vanaf 1 september."





De ondernemers die het halen, zullen één jaar gratis huur, gratis publiciteit, begeleiding van Unizo én een subsidie van 8.000 euro van de stad ontvangen. "De kandidaat moet beschikken over ondernemingszin, overtuigingskracht en creatieve ideeën. De opening van de nieuwe conceptstores staat begin 2019 gepland", aldus burgemeester Vanvelthoven. (BVDH)