Werkgroep denkt aan 'navoorjaarcriterium' 30 januari 2018

In juni 2017 liet de werkgroep van de Profronde van Lommel weten dat het jaarlijkse natourcriterium van Lommel dat jaar niet zou plaatsvinden. Amper een half jaar later denkt de organisatie aan een 'navoorjaarcriterium' in Lommel, dat mogelijk dit jaar al zou plaatsvinden. "We zouden dan de uitblinkers van het klassieke voorjaar uitnodigen voor het spektakel", vertelt Fons Haagdoren van de werkgroep.





Minder volk

Toen Thomas De Gendt in 2016 het criterium in Lommel won, viel het veel mensen al op dat er minder volk was dan de voorgaande jaren. De financiële balans bevestigde deze stelling. "Een dergelijk evenement kost veel geld. We komen naar buiten als 'chicste criterium' met jaarlijks een uitstekend en exclusief VIP-gebeuren, een deelnemerslijst met absolute toppers en veel toeschouwers. We willen niet inboeten op de kwaliteit van het evenement", legde Haagdoren toen uit. "Ik ben al een dagje ouder en wou me stilaan terugtrekken, maar de overname in de organisatie was wat stilgevallen, dus heb ik toch weer een samenkomst gepland."





Volgende week buigt de werkgroep zich over het nieuwe concept. "Dan zal moeten blijken of we het dit jaar al zouden kunnen organiseren. Er is veel vrijwilligerswerk en inzet nodig, dus misschien krijgen we het plaatje pas rond voor 2019. We hopen wel dat de voorjaarsrenners minder duur zijn dan de sterren uit de Tour, terwijl de mensen deze Flandriens ook graag aan het werk zien", legt Haagdoren uit. Bovendien zou Lommel de enige organisatie zijn met een dergelijk concept.





(BVDH)