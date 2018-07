Werken bij 60 graden in glasblazerij KUNSTENAARS IN GLAZEN HUIS MAKEN NET DEZE WEEK KUNSTWERK VOOR STAD BIRGER VANDAEL

27 juli 2018

02u43 0 Lommel Het kwik stijgt dezer dagen boven de dertig graden en dat is voor veel Vlamingen al te veel van het goede. Maar wat moeten Mathieu Grodet en Thomas Pierson wel zeggen? Zij werken deze week tijdens de hittegolf in de glasblazerij van het Lommelse GlazenHuis en de temperatuur loopt er op tot zestig graden.

Grodet is een Fransman die woont in Canada, Pierson is een Australiër. Het GlazenHuis organiseert elke zomer een residentieperiode waarin buitenlandse kunstenaars kunnen komen werken in Lommel. Zo wordt de stedelijke glaskunstcollecte uitgebreid. Pearson is nog enkele dagen bezig aan zijn zandlopers met Lommels zand. Hij blijft wellicht tot dit weekend in Lommel. Daarna doet Mathieu Grodet solo verder in het atelier. Hun glaskunstwerken zullen later te bezichtigen zijn in Lommel, nu kunnen bezoekers hen live aan het werk zien.





Het is echt zweten geblazen in de glasblazerij. "Omdat deze zomerperiode zo'n extreme weersomstandigheden kent, is het bijna niet te doen. Normaal is het al extreem warm in de glasblazerij, omdat er een oven staat die tot 1.150 graden gaat, nu is het allemaal letterlijk nog een graad erger", stelt artistiek directeur Jeroen Maes.





Groot raam

"Normaal beschikken we over een groot raam waardoor frisse lucht naar binnen komt, daar hebben ze nu niet veel aan. Het blijft er de hele tijd heet." Dat bleek ook uit de thermometer. Die gaat maar maximaal tot 52 graden, maar dat volstond niet om de hitte weer te geven.





"We hebben het duo wel degelijk de kans gegeven om 's nachts of eventueel zelfs 's morgens in ietwat frissere omstandigheden te werken, maar daar wilden ze helemaal niet van weten", zegt Maes. "Ze komen van erg ver en willen hun werk nu ook tonen aan bezoekers. Zo kunnen die ook meteen zien in welke omstandigheden wordt gewerkt. Dus de werkuren blijven tussen 10 en 17." Pierson geeft aan dat hij wel wat gewoon is in "Down Under" en best wel wat "fun" beleeft in Lommel.





Uiteraard nemen de internationale kunstenaars wel de nodige maatregelen. "Heel veel water drinken en heel veel zout innemen, dat is de boodschap. Ze nemen ook op geregelde tijdstippen rust. Af en toe wordt er ook gewisseld van T-shirt trouwens, omdat deze kletsnat zijn van het zweet. Gezond zal het niet zijn, maar dit is ook maar voor een weekje. Bovendien zijn ze wel gewoon om bij zo'n hete oven te werken", relativeert Maes. Lommel zegt altijd het warmste plekje van Vlaanderen te zijn, maar nu kan je dat dus letterlijk interpreteren.





Glazen jurk

De huidige tentoonstelling Tactile in het Glazen Huis is overigens nog te bezichtigen tot 4 november. Pronkstuk is de glazen jurk 'Chado', een werk van de Amerikaanse Karen Lemonte. Dit werk wordt de "Mona Lisa van de glaskunst" genoemd.