Wereldrecordpoging bij Ford Lommel: 1.001 Mustangs verzameld Birger Vandael

27 maart 2019

13u54 0 Lommel Op zaterdag 7 september zal Ford uitpakken met een parade van minstens 1.001 Ford Mustangs op de testbanen van Lommel. Het gaat om een wereldrecordpoging die plaatsvindt ter gelegenheid van de 55ste verjaardag van de Mustang.

Vijf jaar na de introductie van de nieuwe generatie Mustang in Europa en dus ook 55 jaar na de geboorte van de Ford Mustang in 1964 is het tijd voor een stevig verjaardagsfeestje, vindt men bij Ford. Het iconische model is bekend omwille van het sportieve uiterlijk, de relatief lage prijs en de aanwezigheid in tal van films. Zo maakt de Mustang haar opwachting in de James Bondfilm ‘Goldfinger’ en werd het model onsterfelijk dankzij een spectaculaire achtervolgingsscène doorheen San Francisco in ‘Bullit’. Ook in onder meer ‘Knight Rider’, ‘Kick-Ass’ en zelfs de serie ’13 Reasons Why’ verschijnt de Mustang.

Parade plus choreografie

Het huidige record staat op 960 en werd op 3 december 2017 gevestigd in het Mexicaanse Toluca. Midden april 2019 wordt in de VS een nieuwe recordpoging ondernomen. Trouw aan zijn ‘Go Further’ credo gaat Ford in België nog iets verder: een parade van méér dan 1000 Ford Mustangs maar ook een choreografie van diezelfde 1000 Mustangs. Op de testterreinen in Lommel is in principe plaats genoeg.

Alle eigenaars van een Ford Mustang van eender welke generatie tussen 1964 en 2019 worden uitgenodigd om gratis deel te nemen met hun wagen op 7 september. Ze kunnen zich inschrijven op www.mustang1001.be. En voor alle Ford Mustang liefhebbers is er op 13&14 april eerst nog “Mustang Fever 2019” bij The Mustang Garage aan de Schaapsweg in Heusden-Zolder.