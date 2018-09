Wagen in lichterlaaie, papa en kindjes in veiligheid 03 september 2018

Op de Ringlaan in Lommel heeft een hevige brand zaterdagmiddag een auto volledig vernield. De bestuurder zag plots rook onder de motorkap komen, en zette zijn wagen nog net op tijd op de pechstrook. De vader kon samen met zijn twee kinderen op een veilige afstand gaan staan. Even later stond zijn wagen in volle vuur. De polite sloot de Ringlaan plaatselijk af uit voorzorg. Het vuur sloeg zelfs even over naar een deel van de berm. Brandweerpost Lommel kreeg de brand er gelukkig snel onder controle. Niemand raakte gewond, maar de auto werd wel volledig door het vuur vernield. Een technisch defect ligt vermoedelijk aan de oorzaak van de brand. (RTZ)