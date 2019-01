Vraagtekens rond Vestiville door stadsbestuur weerlegd BVDH

29 januari 2019

21u47 0 Lommel De afgelopen weken werden er uit verschillende hoeken vraagtekens geplaatst rond het festival Vestiville dat eind juni zal neerstrijken in het Krisalpark. “De organisatoren hebben de tijd gehad om alles te weerleggen en dat hebben ze gedaan. De principiële goedkeuring om het festival te laten plaatsvinden, blijft dus behouden”, aldus schepen van Evenementen Peter Vanderkrieken (CD&V).

De vraagtekens zouden onder meer te maken hebben met de start van de ticketverkoop zonder goedkeuring van het schepencollege. “Nadat we de goedkeuring gaven voor het festival kregen we inderdaad verschillende bezorgde mails over de organisatie en het festival”, stelt Vanderkrieken. “Het festival kreeg van ons een week om daarop te reageren en dat is prima verlopen. De firma waarmee de organisatie samenwerkt, is trouwens gekend bij onze stad en bij de voormalige schepen van Evenementen. Die samenwerking verliep altijd positief en professioneel. Volgende week donderdag vindt er een veiligheidsoverleg plaats, want veiligheid is natuurlijk een belangrijk thema.”