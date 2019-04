Voormalige boekhoudster opent belevingsbar: “Hart en ziel in deze zaak gestopt” Birger Vandael

04 april 2019

17u15 0 Lommel Deze week opent belevingsbar baZiel in hartje Lommel de deuren. Zaakvoerster Karolien Claes (37)werkte jarenlang als boekhoudster bij de stad Lommel. “Heel leuk, maar er ontbrak iets in mijn leven. In deze belevingsbar heb ik mijn hart en ziel gestopt. Het moet een plek zijn waar mensen kunnen ontsnappen aan de dagelijkse drukte.”

De nieuwe zaak van Karolien Claes en haar man Michel Van Den Berk (37) komt er nadat zij één van de vier winnaars waren de ondernemerswedstrijd Lommel Puur. Daarbij konden Lommelaren en bezoekers uit een lijst van tien winkelconcepten kiezen welke het best in de stad pasten. De winnaars krijgen een leuke subsidie, begeleiding en interessante huurvoorwaarden. In ruil brengen ze wat meer beleving naar het stadscentrum.

Intense periode

Voor Karolien is de nieuwe zaak het resultaat van een intense periode. “Ik deed mijn vorige job wel graag en was er ook keigoed in. Alleen haalde ik er geen voldoening meer uit. Dat was de start van een intensief proces waarin ik op zoek ging naar wie ik was, wie ik wou zijn en hoe ik dit in de wereld kon zetten”, vertelt ze open.

Karolien wist één ding zeker: ze wilde iets met mensen doen. “Een jaarcursus kindercoaching en een opleiding tot coach en burn-outcoach bij dokter Luc Swinnen later ben ik gestart als coach in bijberoep en kreeg ik de functie welzijnsconsulent bij de stad Lommel. Ik ben me in die rollen verder gaan verdiepen in de momenten die me energie gaven en vanaf toen kreeg ik een duidelijk beeld van wat me drijft. Ik wil mensen helpen met groeien en leren stilstaan bij het moment. Zo blijven ze verwonderd en creëren ze kleine momenten van geluk.”

Horecazaak en conceptstore

Deze ingrediënten stopte Karolien in baZiel. “Bijgevolg straalt de zaak volledig uit wie ik ben, wie ik wil zijn en waar ik voor wil staan. Als belevingsbar verzoenen we de horecawereld met een concepstore. Wat betreft de horecazaak willen we andere producten aanbieden dan wat je in de meeste zaken vindt. Denk maar aan havermout cups, mocktails op basis van mango of een veggie wortellimonade. Als conceptstore geven we die producten ook een verhaal mee en willen we rust en warmte uitstralen. We vinden het heerlijk dat mensen zo een beetje baZiel mee naar huis kunnen nemen.”

De afgelopen maanden waren Karolien en Michel, die met Meijo (12) en Matties (10) twee kinderen hebben, vooral bezig met de verbouwingen. “Gelukkig heb ik als boekhoudster wel wat ervaring met de administratie. Michel trommelde enkele vrienden en mijn papa op voor de werken aan de winkel. Dat was een bijzondere ervaring, want er zit veel van ons in de zaak. Hopelijk voelen de mensen dat bij een bezoek ook aan.”

Alle info is te vinden via: www.belevingsbar-baziel.be. De zaak is op dinsdag, woensdag en zaterdag geopend van 9 tot 18 uur, donderdag blijft de zaak open tot 22.30 uur. Op vrijdagvoormiddag kan je een afspraak maken met een coach of een kaartje leggen. Vrijdagnamiddag van 13 tot 18 uur is de zaak weer gewoon voor iedereen open.