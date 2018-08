Voetbaltrainer Peter Maes staat achter campagne van dochter An-Sofie 24 augustus 2018

02u35 0 Lommel De Lommelse Lijst Burgemeester kan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen uitpakken met een bijzondere nieuwkomer onder haar kandidaten: An-Sofie Maes, dochter van de bekende voetbaltrainer Peter Maes versterkt de ploeg.

De bekende Limburgse trainer Peter Maes is binnenkort op menig verkiezingsaffiche in Lommel te bespeuren. Hijzelf komt niet op, wel zijn 24-jarige dochter An-Sofie, momenteel werkzaam als verpleegster in het Hasseltse Virga Jesseziekenhuis. Zij prijkt op de Lijst Burgemeester in het Lommel van Peter Vanvelthoven (sp.a).





Plofkoffers

Onlangs liet sp.a-voorzitter John Crombez nog uitschijnen dat het moeilijk ging worden voor zijn burgemeesters ten lande. Ook het Limburgse Lommel kwam daarbij in beeld, nadat het opgeschrikt was door de affaire van de plofkoffers waarin schepen Anick Berghmans (sp.a) betrokken was. De komst van voormalig hoofdleidster van de Lommelse jeugdbeweging VKSJ, An-Sofie Maes kan deze scheve situatie rechttrekken.





Karaker

"Een sterk karakter is een familietrekje van de familie Maes", zegt de bekende trainer. "Wij zijn rechttoe rechtaan en ik denk dat dit een voordeel kan zijn voor de politiek in Lommel." "Momenteel ben ik druk bezig met de laatste hand aan mijn programmapunten te leggen. Samen met de hele groep van Lijst Burgemeester willen we voluit voor Lommel gaan", klinkt het bij een vastberaden An-Sofie. (DSS)