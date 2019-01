Voetbalfans blijven op honger zitten: doorbraak in stadiondossier nog niet voor morgen BVDH

29 januari 2019

22u55 0 Lommel Enkele voetballiefhebbers op de gemeenteraad hadden er wel op gehoopt, maar een doorbraak in het stadiondossier is er helaas nog niet. Burgemeester Bob Nijs (CD&V) vroeg nog een beetje tijd: “Ik vind niet dat we een retailproject op Lommelse grond moeten toelaten zonder tegenprestatie.”

Ronny Geysen (SAMEN sp.a) trachtte de bekommernissen van de Lommelse supporters zo goed mogelijk te verwoorden: “Een nieuw stadion is nodig om te voldoen aan de licentievoorwaarden, maar ook om sponsors aan te trekken. De hervorming in het voetbal op profniveau zal er komen en het stadion lijkt daarin voor Lommel SK cruciaal. Het Kristalpark wordt door de hogere overheden aanzien als industriegebied en ook een stadion aan de Corda Campus lijkt ons moeilijk. We zouden niet willen dat het uitblijven van een oplossing een invloed heeft op onze jeugdwerking.”

Nijs gaf aan dat hij de nodige gesprekken met de voetbalclub heeft gevoerd, maar bleef zich vragen stellen bij de stadionplannen aan de Buitensingel. “Het gaat immers om een project van 15.000 vierkante meter waarin ook winkels worden voorzien. Dat moet positief zijn voor het huidige winkelaanbod. Bovendien tel ik tijdens wedstrijden niet meer dan duizend supporters. Een nieuw stadion voor 10.000 mensen vind ik dus een risico. We willen verder gesprekken voeren, ook met de buurtbewoners.” Karel Wieërs (N-VA) gaf aan dat hij nog steeds geen bewijs heeft gezien dat een renovatie van het huidige Soevereinstadion onmogelijk is. “Moet het een voetbalstadion met een paar winkels worden, of wordt het een winkelcentrum met een klein voetbalveld? Ik vraag het mij af…”