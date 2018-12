Vlaams Belang en Voorpost voeren actie aan Parelstrand Toon Royackers

23 december 2018

14u52 0 Lommel Een dertigtal actievoerders van Vlaams Belang en Voorpost hebben zondagnamiddag actie gevoerd aan het Parelstrand in Lommel. Daar kwamen vrijdag opnieuw zestig asielzoekers aan. Vanaf maandag worden nog verschillende bussen verwacht.

Om vluchtelingen opvang te kunnen bieden in de kerstperiode, werd besloten om het Parelstrand opnieuw tijdelijk te gebruiken als onderkomen. De opvang gebeurt er wel in een afzonderlijk deel van het vakantiepark. Volgens Fedasil worden er voornamelijk gezinnen en kwetsbare personen ondergebracht. Verwacht wordt dat asielzoekers er drie maanden zullen blijven.

Medewerkers van de Oost Appen-vakantiegroep brachten de huisjes in de voorbije dagen in allerijl in gereedheid. Vrijdag volgde dan het overleg met de scholen in de buurt. Daar zullen immers de kinderen van de opgevangen families in de komende weken les krijgen. Kleuters worden doorgaans opgevangen in de gewone kleuterklassen. Kinderen die in de lagere school thuishoren, krijgen eerst afzonderlijk taallessen.

Actie van Vlaams Belang

Twee jaar geleden werd een deel van het Parelstrand ook al gebruikt voor de opvang van asielzoekers. In de komende weken zal opnieuw een vrijwilligerswerking opgezet worden, om de opvang optimaal te laten verlopen. Buurtbewoners kregen ook al een informatiebrief in de bus. Vlaams Belang en Voorpost kwamen zondag met een dertigtal actievoerders ter plaatse. “Ook vanuit humaan oogpunt,” benadrukt Bert Deckers van Vlaams Belang. “De meeste van deze mensen zullen uiteindelijk toch geen verblijfsvergunning krijgen. Bovendien moesten anderen mensen in het park verhuizen, speciaal voor de komst van de asielzoekers. We schatten dat de hele operatie uiteindelijk enkele miljoenen euro’s kost. We vrezen tenslotte voor extra overlast in Lommel en de omliggende gemeenten.”