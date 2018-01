Vissen stuk eenvoudiger geworden 02u57 0 Lommel Het stedelijk visreglement in Lommel is sinds 1 januari vereenvoudigd. "Terwijl we vroeger aparte tarieven en visverloven (vergunningen red.) hadden, afhankelijk van de periode waarin je wilde vissen en per aantal vislijnen, werken we voortaan met één reglement en één visverlof", aldus schepen van milieu Kris Verduyckt (sp.a).

Voor 5 euro kan je een jaar lang op alle stedelijke locaties hengelen. Kinderen jonger dan 14 jaar mogen gratis en zonder visverlof vissen onder begeleiding van een volwassene", stelt Verduyckt. `





De eersten die deze week het nieuwe visverlof in het Huis van de Stad afhaalden, waren Mark Verboven en dochter Lyana, allebei fervente visliefhebbers. "We zijn tevreden met de vereenvoudiging. Vissen is onze passie. We hebben in Lommel al een paar mooie exemplaren gevangen. Vooral karpers, maar ook brasem, snoek en baars zijn talrijk in onze visgebieden."





Nachvisserij mogelijk

Vissen mag in Lommel in de vijver van het Barrierspark, op een gedeelte van de Grote Fossé en op de zuidoostelijke oever van de zandgroeve op de Heuvelse Heide. Vanaf twee uur voor zonsopgang tot twee uur na zonsondergang is vissen toegelaten. Op de zandgroeve is zelfs nachtvisserij mogelijk.





Het is verboden de vissen mee te nemen, te doden of in een leefnet te bewaren. Let wel, als je op het kanaal wil vissen, moet je een visvergunning kopen via De Post.





(BVDH)