Vijf nieuwe ziekenwagens voor hulpverleners Noord-Limburg 20 januari 2018

Lommel Hulpverleningszone Noord-Limburg heeft vijf nieuwe ziekenwagens aangekocht voor in totaal 916.845 euro.

Jaarlijks krijgt hulpverleningszone Noord-Limburg meer dan 5.000 oproepen binnen. Om de veiligheid en het comfort van patiënten en ambulanciers te kunnen garanderen, werd in het meerjarenplan van de zone de aankoop van vijf ambulances opgenomen. Uit drie kandidaten werd de firma Mecelcar gekozen als leverancier van de voertuigen. In september kon de zone het eerste voertuig in ontvangst nemen, waarna eind 2017 ziekenwagens twee en drie werden geleverd. Intussen zijn ook nummers vier en vijf opgehaald. Telkens gaat het om een Mercedes Sprinter 519 CDI.





De voertuigen zijn uiteraard speciaal uitgerust. Zo is er meer bergruimte aanwezig dan in het normale type bestelwagen en is er een optreksysteem, zodat een draagberrie met patiënt automatisch omhoog en omlaag gaat. Ook de felgele en groene blokken op de zijkanten vallen op. De tekeningen zijn bij donker en slecht weer beter zichtbaar. (BVDH)