Viert Lommel in 2020 met geluidsarm vuurwerk?

29 januari 2019

Het is een steeds vaker gehoorde discussie in Vlaanderen: vuurwerk, is het de negatieve gevolgen waard of niet?Vooral de schadelijke impact op dieren, die in sommige gevallen doodsbang worden van het luide geknal, wordt vaak aangehaald als reden om de vrolijke explosies niet langer toe te staan.

Groen vroeg op de laatste gemeenteraad of er maatregelen getroffen kunnen worden in de toekomst, zodat ook de viervoeters een aangename nieuwjaarsnacht kunnen beleven. “We zijn inderdaad de optie van geluidsarm vuurwerk aan het bekijken”, reageerde schepen van Evenementen Peter Vanderkrieken (CD&V). “Eind 2018 liep het contract met de vorige firma af, dus we zijn wel in de mogelijkheid om iets te veranderen. Daarnaast onderzoeken we ook andere vormen van vermakelijkheden. We nemen dierenwelzijn wel degelijk serieus.”