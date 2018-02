Vierde keer drugsafval gevonden in maand tijd 15 februari 2018

02u56 0 Lommel In ruim een maand tijd is er in Lommel voor de vierde keer drugsafval aangetroffen.

Dinsdagavond rond 21.45 uur kregen de politie van Lommel en de brandweer van de zone Noord-Limburg melding van een aantal vaten in de buurt van het fietspad tussen het kanaal en de Boskantstraat. Het ging om drie grote vaten van elk duizend liter en dertien kleinere vaten. Uit sommige vaten lekte vloeistof. De brandweer en de civiele bescherming kwamen ter plaatse om de chemische stoffen op te ruimen. De politie verwittigde het parket van Limburg in verband met de vondst van het afval dat afkomstig is van een drugslab. Volgens het parket werden er voor geheel Limburg in totaal 22 afvaldumpingen in 2017 genoteerd. Voor 2018 zit de teller alleen voor Lommel al op vier. (MMM)





Meer over Lommel

Limburg

Lommel

Noord-Limburg

Boskantstraat