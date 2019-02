Vier schapen doodgebeten in Kerkhoven: alles wijst op wolven Birger Vandael

12 februari 2019

17u55 30 Lommel Aan de Hinneputten in Kerkhoven (Lommel) hebben vermoedeijk wolven in de nacht van zondag op maandag opnieuw toegeslagen. Vier schapen werden doodgebeten.

“Toen we ‘s ochtends aankwamen, vonden we vier schapen dood terug”, vertelt de man die de vaststellingen deed. “Eén schaap moest een spuitje krijgen omdat de verwondingen te zwaar waren. Twee schapen waren wel aangevallen en gebeten, maar zij konden nog gered worden.” Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) kwam ter plaatse om de vaststellingen te doen. “We kunnen voorlopig nog niet met zekerheid zeggen dat het om schade gaat die is aangebracht door wolven”, aldus Koen Van Muylem.

Wie geen maatregelen neemt, zoals het aanleggen van schrikdraad, loopt risico Wolvenkenner Jan Loos

Wolvenkenner Jan Loos van Landschap vzw bevestigt dat de schade afkomstig zou kunnen zijn van de wolven. “De pootafdrukken zijn te onduidelijk, maar het vraatpatroon zou wel kunnen kloppen. Wolven zijn in principe geen bloederige killers, soms zie je tussen de wol wel de gaten van de hoektanden, die de luchtpijp netjes hebben dichtgesnoerd.”

“Speeltijd is over”

Loos geeft nog mee dat het fenomeen waarbij wolven meerdere schapen doden bekend staat als ‘surplus killing’. “Als wolven de kans hebben om een voorraad aan te leggen, dan doen ze dat. Zij gaan er immers van uit dat ze nadien nog kunnen terugkeren naar deze voorraad, maar in de praktijk is dat met schapen natuurlijk niet het geval, want die worden doorgaans snel opgeruimd. Het is dus zeker niet zo dat ze doden voor de lol. Want dat is wat mensen er al snel van maken.” Volgens Loos is de speeltijd voor schapenhouders nu echt voorbij. “De aanwezigheid in Noord-Limburg is geweten. Wie geen maatregelen neemt, zoals het aanleggen van schrikdraad, loopt risico. Uiteraard vragen we om alle waarnemingen te blijven melden via de contactgegevens op Welkomwolf.be.”