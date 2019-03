VIDEO: ‘Onbekende soldaat’ op Lommels kerkhof na 74 jaar geïdentificeerd: “Eindelijk duidelijkheid voor de familie” Marco Mariotti

21u07 0 Lommel Een onbekende soldaat op het Poolse Militaire begraafplaats in Lommel is na 74 jaar geïdentificeerd. Piloot Mikolaj Kirkilewicz sneuvelde op 2 maart 1945 in Keulen, maar waar zijn lichaam werd begraven wist niemand. Vandaag kreeg zijn Poolse familie eindelijk antwoord.

Op 2 december 2017 vond er op de Poolse Militaire Begraafplaats in Lommel een opgraving plaats van de lichamen van twee onbekende soldaten. Het was de eerste keer dat er in ons land Poolse soldaten uit de Tweede Wereldoorlog werden opgegraven. De onderzoekers hoopten dat ze de familie van de gesneuvelde soldaten gevonden hadden.

“De Poolse ambassade heeft ons nu laten weten dat er een DNA match gevonden is voor één van de soldaten”, zegt burgemeester Bob Nijs (CD&V). “Het moet verschrikkelijk geweest zijn voor de familie, al die jaren. Wel een foto op de schouw, maar niet weten waar de laatste rustplaats is. De voor WOII is doorheen de jaren afgezwakt, de camera’s hebben zich verplaatst naar andere oorlogen, maar de pijn voor de nabestaanden bleef."

Tijdens een aanval in de omgeving van Keulen werd het vliegtuig van Kirkilewicz op 2 maart 1945 door Duits anti-artillerie geschut uit de lucht gehaald. De luitenant maakte deel uit van het ‘300 Bomber Squadron’ van de Poolse Royal Air Force die vanuit Groot-Brittanië aanvallen uitvoerden op het bezette West-Europa en op vijandelijk gebied in Duitsland. “De herdenkingsplechtigheid vandaag vindt dag op dag 74 jaar na zijn overlijden plaats.”

De Poolse ambassade, een vertegenwoordiger van het minister van Cultuur en Erfgoed en heel wat familieleden zakten zaterdag af naar het kerkhof in Lommel. De dienst werd gevolgd door een misviering waarna het naamplaatje van de soldaat werd onthuld.