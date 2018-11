VIDEO: Everzwijnenalarm in Lommel, stadbestuur schakelt jagers in Birger Vandael kv

08 november 2018

15u42

Bron: eigen berichtgeving, Belga 19 Lommel Er gaat de laatste weken geen dag voorbij of de everzwijnen zetten wel ergens de buurt op stelten. Nu hebben de beestjes ook het noorden van de provincie bereikt. In Lommel is er een ‘everzwijnenalarm’. Het stadsbestuur besliste vandaag na crisisoverleg dat twee jagers de dieren zullen moeten neutraliseren.

Een alerte bewoner plaatste een video van everzwijnen in haar tuin in de Facebookgroep ‘Alle Lommelaren bij elkaar’. De melding kwam vanuit de Molenstraat. Even later werden de everzwijnen gespot aan het kapelletje in de Mudakkers. Ook in de buurt van de Weerstandslaan en op het voetbalveld van Sparta Blauw-Wit werden de dieren reeds opgemerkt met omgeploegde grasperkjes als gevolg.

De kudde dieren bestaat vermoedelijk uit een tiental everzwijnen, waaronder een zeug met biggen.

De bedoeling is om de moeder te neutraliseren, want volgens onze specialist zouden de andere dieren zich dan verspreiden en weer de natuurlijke habitat opzoeken. Peter Vanvelthoven, burgemeester Lommel (sp.a)

Jagers

Het stadsbestuur bleef niet bij de pakken zitten en ging meteen rond de tafel zitten om een oplossing voor het probleem te bespreken. Daar werd beslist om de opdracht van de jager te verlengen tot 12 november. “We hadden eerder al beslist om opdracht te geven aan een jager om de dieren te neutraliseren op het moment dat ze weer in de openbaarheid komen. Dat is woensdag al met één everzwijn gebeurd”, licht burgemeester Peter Vanvelthoven (sp.a) toe.

“We hebben twee jagers daartoe de machtiging gegeven, maar hopelijk hebben we die tijd niet nodig. We hebben deze namiddag ook de drone in de lucht gestuurd om aan de hand van infrarood te zoeken waar de everzwijnen zich ophouden”, zegt Vanvelthoven. “De bedoeling is om de moeder te neutraliseren, want volgens onze specialist zouden de andere dieren zich dan verspreiden en weer de natuurlijke habitat opzoeken.”

Honden aan de leiband

Het stadsbestuur vraagt inwoners in afwachting om honden aan de leiband te houden. “Loslopende honden kunnen de evers immers opjagen waardoor ze schade kunnen aanrichten. Als mensen zelf één of meerdere zwijnen opmerken in woongebied, worden ze gevraagd dit dan meteen aan de politie via het noodnummer 101", klinkt het in een officieel bericht.