Vestiville moet 125.000 festivalgangers naar Kristalpark lokken Birger Vandael

31 december 2018

13u14 0 Lommel Van 28 tot 30 juli vindt het urban dance festival Vestiville plaats in het Kristalpark in Lommel. Sinds 2013 werd Vestiville in Amsterdam georganiseerd. Het gaat nu in België de concurrentie aan met Rock Werchter dat in hetzelfde weekend op de agenda staat.

Vestiville noemt zichzelf “de toegangspoort tot een Urban oase van muziek, kunst en verwondering”. Het festival is naar eigen zeggen een “morele wet die ziel geeft aan het universum”. Het focust zich op muziekgenres als Hip Hop, Rap, R&B en Trap en mikt op een komst van 125.000 bezoekers. Vier podia (Main Stage, Global Stage, Valley of The Legends Stage en Evolution Stage) zullen zorgen voor een unieke ervaring. Op het festival is er ook aandacht voor fashion, kunst, sport en spelen. Op die manier wil Vestiville veel meer dan louter een muziekfestival ook een lifestyle zijn. De komst naar België moet ervoor zorgen dat alles nog groter en beter wordt.

Cardi B als absolute headliner

Het festival pakt overigens ook meteen uit met een paar klinkende namen. Op vrijdag 28 juni staat Maitre Gims gepland als headliner en is er ook Joeyak. Een dag later staan Migos, Saweetie, Boef, Eno en Young Ellens op het programma. Zondag is Cardi B de absolute vedette, met Future, Lil Baby, 2Crooks, Sevn Alias en Famke Louise als andere klinkende namen. Tickets en meer info vind je ook via www.vestiville.com.

Met ook Rampage Open Air zal Lommel deze zomer dus een hotspot worden voor de festivalganger.