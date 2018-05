Vernieuwde Colruyt opent deuren 19 mei 2018

De vernieuwde Colruyt Lommel opent na enkele maanden van verbouwingswerken de deuren op woensdag 23 mei. De winkel werd omgebouwd tot een Colruyt-winkel van de nieuwe generatie. Er kwam onder meer een Collect&Go-afhaalpunt, een gloednieuwe beenhouwerij met zelfbediening en een ruimere versmarkt. "Tijdens de sluiting hebben we de winkel wat uitgebreid. Daardoor konden we de versmarkt vergroten en een extra kassa voorzien. Bij de vernieuwingen hebben we altijd oog gehad voor eenvoud en laagste kosten, zoals onze klanten van ons verwachten", vertelt gerant Saïf Eddine Jadal. Op dinsdag 22 mei kan iedereen tussen 17 en 20 uur de vernieuwingen al in primeur bekijken.





(BVDH)