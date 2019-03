Verhoogde criminaliteit aan asielcentrum Parelstrand wordt aangepakt: “Al een tiental personen weggestuurd” Birger Vandael

27 maart 2019

13u36 0 Lommel Eind februari werd aangekondigd dat het asielcentrum aan het Parelstrand niet tot 31 maart geopend zou blijven, maar wel tot 31 augustus. Sindsdien is de relatie tussen vluchtelingen en buurtbewoners vertroebeld. “Er was sprake van een verhoogde criminaliteit, waardoor we kort op de bal moesten spelen”, verduidelijkt schepen Peter Vanderkrieken (CD&V).

De nationalistische actiegroep Voorpost voerde een protestactie met flyers aan het stadhuis voorafgaand aan de gemeenteraad. “Er is sprake van diefstallen, maar ook van asielzoekers die op de tuinmeubels van buurtbewoners gaan zitten als ze naar hun werk zijn. Bij thuiskomst durven de buren hen dan niet wegjagen en als dat toch gebeurt, komt er soms heibel van. Wij zijn voorstander van een gesloten instelling en een strenger beleid”, aldus Emmanuel Maris van afdeling Limburg. Rina Ven (Samen – sp.a) stelde vervolgens op de gemeenteraad zelf de vraag wat de huidige stand van zaken is aan het asielcentrum, nadat enkele bedenkelijke verhalen de ronde deden.

Vanderkrieken bevestigt dat niet alles even positief verlopen is: “De verlenging zorgde voor de nodige commotie en deed de gemoederen bij buurtbewoners verhitten. Inmiddels merkten we ook dat er sprake was van meer georganiseerde criminaliteit. Er waren meer diefstallen en vooral de lokale supermarkten ondervonden last van bepaalde vluchtelingen. Die hadden het vooral op gebruikershoeveelheden gemunt, vaak in de vorm van sterke drank.”

Duidelijke afspraken

Volgens de eerste schepen werden er duidelijke afspraken gemaakt: “Dieven die zich een tweede keer laten oppakken, worden meteen verwijderd. Het viel ons op dat vooral één bepaalde groep uit een specifiek geografisch gebied zorgde voor de overlast. Zij waren met een dertigtal personen aanwezig en een tiental van hen zijn door onze verhoogde intolerantie weggestuurd. Daarnaast heeft de burgemeester Bob Nijs (CD&V) de federale politie gevraagd voor extra ondersteuning. Er is ook een wekelijkse samenkomst tussen alle partijen. Inmiddels zijn de criminaliteitscijfers weer gedaald. De laatste twee weken zijn er zelfs geen meldingen meer geweest van dergelijke feiten.”

Ook op andere vlakken werden maatregelen genomen. Zo kregen de vluchtelingen nieuwe identificatiepasjes met hierop dit keer wel een foto. De toegangsbeveiliging werd dan weer geoptimaliseerd en er is meer controle. “Voor alle duidelijkheid: wij zijn niet verantwoordelijk voor het tijdverdrijf van de mensen in het centrum”, onderstreept Vanderkrieken. “We hebben wel gevraagd aan Fedasil om hierop in te zetten. Zeker als er tijdens de schoolvakanties nog meer tijd vrijkomt. Er wordt bijgevolg ingezet op taalcursussen en inburgeringslessen. Ik heb me laten vertellen dat het opleidingsniveau heel hoog ligt.”

Moeizame relatie met vrijwilligers

Een tweede vraag van het stadsbestuur focuste op de relatie tussen de ongeveer vijftig vrijwilligers en de vluchtelingen. “De vorige keer was er veel vrijheid, maar nu verloopt de samenwerking moeizamer. De beperkte mogelijkheden zorgen voor frustraties bij de vrijwilligers. Momenteel is er een plaatselijke bibliotheek geopend door vrijwilligers, die gerund wordt door asielzoekers. Daarnaast wordt er gezocht naar spel- en sportmateriaal, onder meer bij lokale scholen en sportverenigingen. We hopen ook dat er duidelijk wordt gecommuniceerd wat de gevaren van de plassen aan de zandputten zijn”, zegt Vanderkrieken.

Wel lijkt duidelijk dat op 31 augustus het asielcentrum sluit. Dit centrum aan het Parelstrand is immers het duurste van Fedasil en financieel zou een langere termijn niet haalbaar zijn. “Mogelijk krijgt het dossier wel een wending als er een nieuwe staatssecretaris van migratie komt, maar er is ons beloofd dat het centrum wordt afgebouwd. Vanaf de zomervakantie zou de uitstroom in fases beginnen”, besluit Vanderkrieken.