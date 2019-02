Verblijf asielzoekers in Parelstrand verlengd met maximum vijf maanden: “We willen er het beste van maken” BVDH

28 februari 2019

15u25 0 Lommel Het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers zal langer dan voorzien asielzoekers opvangen in Parelstrand. Normaal gezien zou deze tijdelijke opvangperiode lopen tot 31 maart, maar die termijn wordt nu verlengd tot uiterlijk 31 augustus. Burgemeester Bob Nijs (CD&V) betreurt dat de vooropgestelde timing niet wordt gehandhaafd, maar wil er samen met alle betrokken partijen het beste van maken.

“Momenteel draait het opvangcentrum bijna op volle capaciteit en verblijven er een 720-tal personen. Vooral gezinnen met kinderen – die allemaal naar school gaan – en kwetsbare personen,” zegt burgemeester Nijs. “En net als in 2016 is er een hele enthousiaste vrijwilligerswerking op gang. De coördinatie is in handen van Fedasil, waarbij ze samenwerken met het Huis van de Wereld. Er zijn groepen actief rond kledinginzameling, huistaakbegeleiding, kinderwerking en kinderopvang, busbegeleiding en taallessen van de ouders. Dat loopt heel goed en we hopen dat onze vrijwilligers zich ook de komende maanden willen blijven inzetten.”

Situatie opgevolgd

De stad volgt de situatie samen met Fedasil, de lokale politie en de stadsdiensten nauw op. Voor de meest recente stand van zaken kan je terecht op www.lommel.be/parelstrand