Vanvelthoven (sp.a) heeft dubbel gevoel bij Hamont-Brussel 14 juli 2018

02u37 0

Als de elektrificatie van de spoorlijn Mol-Hamont klaar is, zal er naar alle waarschijnlijkheid een rechtstreekse trein komen tussen Brussel en Hamont. Geweldig nieuws voor de regio Noord-Limburg, al blijft burgemeester van Lommel Peter Vanvelthoven (sp.a) toch met een dubbel gevoel achter. "Inwoners van Noord-Limburg zullen nu sneller in Antwerpen en Eindhoven geraken dan in hun eigen provinciehoofdstad Hasselt. Extra inspanningen in de andere mobiliteitsdossiers blijven dan ook levensnoodzakelijk", onderstreept Vanvelthoven. Hij verwijst daarmee onder meer naar de Noord-Zuidverbinding, de IJzeren Rijn en het sluizencomplex Blauwe Kei.





(BVDH)