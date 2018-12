Vanvelthoven dringt aan op overleg over asielzoekers aan Parelstrand Birger Vandael

18 december 2018

19u47 0 Lommel Nadat minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) liet weten nog een paar honderd extra plaatsen te zoeken voor asielzoekers, werd het Parelstrand genoemd als mogelijke locatie. “Wij hebben als stad aangedrongen op een dringend overleg. Dat zal morgen plaatsvinden”, reageert burgemeester Peter Vanvelthoven (sp.a).

Vanvelthoven vernam gisteren avond via De Block dat Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, plannen heeft om opnieuw mensen onder te brengen in het Parelstrand in Lommel. Het zou gaan om tijdelijke opvang voor gezinnen met kinderen en kwetsbare personen. Zo kan de kerstperiode overbrugd worden en moeten er geen kinderen op straat slapen. Over de timing en het aantal personen is momenteel nog geen duidelijkheid. “Van zodra dat wel het geval is, zullen we de buurt en alle betrokken partijen verder informeren.”