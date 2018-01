Van eitje tot vlinder tijdens unieke vlinderwandeling 31 januari 2018

02u52 0 Lommel Vanaf midden april zal je op de oude molensite in Kattenbos een speciale vlinderwandeling kunnen maken. "Kinderen maken er spelenderwijs kennis met de verschillende stadia van een vlinder", kondigt schepen van milieu en klimaat Kris Verduyckt (sp.a) fier aan. Kunstenaar Will Beckers plaatst bovendien langs het bestaande andersvalidenpad allerlei speel- en belevingselementen.

Beckers ontwierp voor de wandeling vier duurzame kunstobjecten die op unieke locaties zullen worden geplaatst. "Ze bezitten ieder afzonderlijk op heel eigen wijze aparte belevingen. Kindvriendelijke ervaringen die de unieke levensloop en de levenscyclussen van de vlinder toonbaar maken", aldus de kunstenaar. Als eerste komen kinderen dus de eitjes tegen die als 'stepping stones' op willekeurige plaatsen gedropt worden. Vervolgens botsen ze op een regenboogrups gemaakt uit boomstammen, een cocon gevuld met spiegels en een uitvergrote vlinder met hieronder een schommel of bankje. De vlinderwandeling vloeit voort uit het vlinderproject dat Lommel in 2014 samen met de Lommelse Ondernemersclub en het Agentschap voor Natuur en Bos realiseerde. "Bovendien past deze wandeling perfect binnen de visie van Bosland om het kindvriendelijkste bos van Vlaanderen te zijn", onderstreept burgemeester Peter Vanvelthoven (sp.a). De vlinderwandeling en de vlindervriendelijke herinrichting van de oude molenomgeving werd vorig jaar geselecteerd als provinciale laureaat voor het project 'Natuur in je Buurt' van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). De stad ontvangt een subsidie van 50.000 euro voor de realisatie ervan. (BVDH)