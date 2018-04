Vader en dochter naar de cel door afscheidsbrief 06 april 2018

02u50 0

Een 38-jarige gevangene die onlangs zelfmoord pleegde in de cel in Hasselt, heeft in zijn afscheidsbrief uitgehaald naar zijn 25-jarige vriendin en haar 53-jarige vader.





Volgens de verdachte - die zelf in de cel zat voor drugshandel - hadden ook zijn vriendin en de vader een aandeel. Genoeg voor het gerecht om het onderzoek door te trekken. Zowel het meisje als haar papa werden opgepakt, op verdenking van betrokkenheid. Ze zitten beiden in de cel. Volgens de advocaat van vader en dochter is er totaal geen bewijs, en is het absurd dat het gerecht zich louter baseert op aantijgingen in een afscheidsbrief. De dertiger werd begin dit jaar opgepakt in een grootschalig internationaal drugsonderzoek waarbij een zeepfabriek in Lommel overdreven veel chemicaliën kocht. Achteraf bleek dat voor het produceren en verhandelen van synthetische drugs te zijn. Het parket communiceert verder niet over de zaak. (MMM)