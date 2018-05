Ultimate Festival gaat dan toch niet door 15 mei 2018

03u16 0 Lommel Het Ultimate Festival in Lommel gaat eind mei dan toch niet door. "Enkele buitenstaanders uit de festivalwereld hebben ons genekt", aldus organisator Koen Luyten.

In maart was de vergunning van het festival al eens een twistpunt op de gemeenteraad, maar Luyten opperde dat het festival sowieso zou plaatsvinden. Nu liep het toch mis omdat de vergunning nog maar eens is teruggezakt naar 'een voorwaardelijke positie'. Aangezien het event vrijdag binnen een week zou beginnen, wordt het allemaal te nipt. De organisatie zou voor een versnelde procedure heel wat geld nodig hebben en besloot om ermee te stoppen.





Veiligheid

"Bepaalde mensen uit de festivalwereld hebben zich gewend tot het gemeentebestuur met valse betichtingen. Dat heeft ervoor gezorgd dat de politie een negatief advies gegeven heeft, omdat de veiligheid in het gedrang zou komen", licht Luyten toe. "De stad treft geen schuld, zij moeten zich houden aan bepaalde maatregelen."





Alle tickets worden honderd procent terugbetaald. Wie online een ticket kocht, werd of wordt nog via mail gecontacteerd. Wie fysiek een ticket kocht, kan dit tegen hetzelfde bedrag inruilen op de locatie waar de aankoop gebeurde. Bovendien krijgen mensen met een online ticket een serieuze korting op 't Festival deze zaterdag in Tervuren.





Na het verdwijnen van Daydream blijft er nu een leemte achter in festivalstad Lommel die niet kan worden gevuld door het Ultimate Festival. "We gaan nog samenzitten met de stad en kijken welke andere events wél kunnen plaatsvinden", besluit Luyten. (BVDH)