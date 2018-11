Tweede editie van strip- en kinderboekenfestival krijgt zes stripbieren Birger Vandael

29 november 2018

20u24 0 Lommel Ruim twee jaar na het eerste Lommelse strip- en kinderboekenfestival ‘Getekend, Lommel’, vindt op zondag 7 april 2019 de tweede editie plaats. Speciaal voor het festival werden maar liefst zes unieke stripbieren gebrouwen door brouwerij Amai.

De eerste editie in februari 2017 was een stap in het onbekende en lokte meer dan 1.500 bezoekers. “We wisten toen al dat er een tweede editie zou komen, maar onze kleine werkgroep van een zestal mensen had nood aan een sabbatjaar”, vertelt tekenaar en bezieler Bart Proost. “Met een werkgroep die dubbel zo groot is, keren we nu terug. We herhalen de succesingrediënten. Uiteraard worden er strips en kinderboeken verkocht, maar er is zoveel meer! Beleving staat opnieuw centraal. Heel wat striptekenaren zullen hun boeken komen voorzien van gepersonaliseerde tekeningen, voor kinderen zijn er workshops, stripmascottes lopen rond en er is veel interactiviteit zoals een standje met ‘live drawing’.” Het event vindt opnieuw plaats in De Adelberg van 10 tot 17 uur.

Biertjes van prijswinnende brouwerij

Waar er in 2017 slechts één stripbier was, zijn er dat nu zes. Elk biertje is voorzien van een origineel etiket met telkens een unieke tekening van ‘Alexander De Grote’ (het stripfiguur van Proost). Deze stripbiertjes moeten uitgroeien tot verzamelobjecten. “Onlangs won ik op de Brussels Beer Challenge nog twee keer brons met ‘ne frisse Loemelaer’ en ‘ne stoute Loemelaer’. Niet slecht voor zo’n kleine brouwerij tussen 1.600 bieren uit 48 landen", lacht Henk Fijneman van brouwerij Amai. De bieren zullen wederom te vinden zijn in de pop-up ‘Puur Lommels’ waar er vanaf 1 december eveneens Lommelse producten en een gigantische stripcollectie worden uitgestald. “De opbrengst gaat naar een schoolproject in Kenia”, oppert Fred Kemps. Op termijn moet ‘Getekend, Lommel’ een vast tweejaarlijks event worden. “Als het haalbaar blijkt, kan het zelfs één keer per jaar”, besluit Proost.