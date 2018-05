Superfan (73) schrijft clublied voor Lommel SK VOLKSZANGER EUGENE VERHEYEN GEEFT PROMOTIE NAAR 1B KLEUR LUC DUJOURIE BIRGER VANDAEL

18 mei 2018

02u40 0 Lommel Liverpool heeft 'You'll never walk alone', Feyenoord staat bekend om 'Hand in Hand' en nu heeft ook Lommel SK een eigen clublied. Maker is Eugene Verheyen, een 73-jarige Lommelse volkszanger. "Hopelijk wordt het een vaste waarde bij wedstrijden van groen-wit", stelt hij ambitieus.

Eugene is al jaar en dag supporter van Lommel SK. Net voorbij de grens klopt zijn hart voor PSV. Daar haalde hij de mosterd voor het clublied: "Tijdens de kampioenenviering zong men in het Philips Stadion onlangs een eigen versie op 'Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht' van John de Bever. Ik besloot een Lommelse versie te maken. In de zelfgeschreven tekst verwijs ik naar de clubkleuren en het spelletje. Ik treed geregeld op in cafés, dus het zingen ligt mij wel."





Lommel komt volgend seizoen weer uit op profniveau in 1B, waar het kleppers als KV Mechelen, OH Leuven en Beerschot Wilrijk treft. De promotie is al binnen, maar in de strijd om de titel gaf het team - dankzij de halvering van de punten in de eindronde - wel een riante voorsprong op Knokke FC uit handen. "Ik moest dus mijn tekst een beetje aanpassen, want het kampioenschap is nog geen feit", geeft Eugene aan. Een titelfeest zou voor de hele club de kers op de taart betekenen, nadat het een heel seizoen lang aan de leiding stond. "Door dit nummer hoop ik de beleving weer een beetje aan te wakkeren. Dit weekend, voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Knokke, zal mijn liedje ook officieel gelanceerd worden", vertelt hij.





De volkszanger is gespecialiseerd in het jodelen en dat verwerkte hij na het refrein. Ook de gekende kreet 'Waar is dat feestje?' voegde hij toe in de tekst. "Omdat ik me toch wat zorgen maken omtrent auteursrechten en dat soort zaken contacteerde ik Steven Lambert uit Loksbergen. Hij is specialist in karaoke en hielp me verder. Wellicht zal hij zondag live ook het grootste deel van de tekst op zich nemen. Ik ben namelijk wat ziek geweest en heb een beetje last van mijn stem."





Manager Greet Vanbrabant is heel enthousiast over het initiatief van Eugene: "Het was na de laatste thuiswedstrijd van de reguliere competitie dat hij binnenkwam en vroeg of we al een liedje hadden om dit fantastische seizoen af te sluiten. Daar hadden we nog niet aan gedacht, maar Eugene wel. Hij bracht een versie van zijn lied en overhandigde ons zijn zelfgeschreven tekst. Wij waren ontroerd: de tekst is zo mooi en oprecht. Als club ben je dankbaar voor supporters als hij. Door zijn liedje krijgen wij de lach alvast niet meer van ons gezicht", knipoogt ze trots.