Strategisch commercieel plan voor stadion in de maak 30 maart 2018

Op de Lommelse gemeenteraad vroeg een inwoner van de Vreyshorring naar een stand van zaken in het stadiondossier. "Momenteel wordt er een strategisch commercieel plan gemaakt. De vraag is welke activiteiten aan het stadion kunnen komen", antwoordde schepen van Stadsontwikkeling Walter Cremers (sp.a). Zoals geweten droomt SK Lommel van een moderne en multifunctionele voetbaltempel met nevenfuncties in de vorm van horeca, kantoren, een fitnessruimte en een dancing. De locatie tegenover het diagnosecentrum aan de Ringlaan leek de meest geschikte plaats. "SK Lommel is zelf vragende partij om te kijken of ze op de locatie hun project kunnen realiseren en gaat ons contacteren wanneer men financieel rond is. Verschillende ontwikkelaars worden benaderd en wanneer men het project heeft afgebakend, kan de vergunningsprocedure beginnen", stelt Cremers. "Wanneer er een dossier binnen is, zullen we de buurtbewoners contacteren en verdere toelichting geven", verzekert burgemeester Peter Vanvelthoven (sp.a). (BVDH)