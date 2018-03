Stijn Coninx steunt Monicare bij zoektocht naar twintig deelnemers 16 maart 2018

03u04 0 Lommel Van 16 november tot 1 december trekt Monicare voor de derde keer naar Nicaragua. Al fietsend en wandelend gaan ze door het land en bezoeken ze ondertussen projecten waar ze geld voor zullen inzamelen. Organisator vzw Nicamig@s zoekt nog twintig sportieve deelnemers en krijgt daarbij steun van peter Stijn Coninx.

Monicare staat voor 'Mountainbike, Nicaragua en Care'. De avonturiers bezoeken in Centraal-Amerika indrukwekkende vulkanen en unieke natuurparken, maar leren ook de bevolking op het plattenland van dichtbij kennen. In totaal worden vier projecten gesteund die geïntegreerde gezondheidszorg bevorderen, armoede en ongeletterdheid bestrijden en gehandicapten ondersteunen.





De begeleiding is in handen van de Lommelse dokter Toon Bongaerts. Al van in zijn jeugdjaren kent Bongaerts filmregisseur Stijn Coninx. "Ik heb veel waardering voor zijn grote inzet", stelt Coninx. Deelnemers betalen 2.100 euro deelnameprijs en dienen minimum voor 1.250 euro sponsorgeld in te brengen. Momenteel is al een groot deel van de plaatsen ingenomen. Alle info staat op www.monicare.be. (BVDH)