Start inschrijvingen voor garageverkoop 10 april 2018

02u27 1

Nu de lente in het land is en velen beginnen met de lenteschoonmaak, komen heel wat Lommelaars dingen tegen die ze graag aan hun stadsgenoten aanbieden. Dit kan tijdens de garageverkoop, die dit jaar plaatsvindt op 26 en 27 mei. Alle inwoners kunnen hier voor 7,50 euro aan deelnemen. Op zondag 22 april is er tussen 13 en 16 uur een betaaldag in het Toeristisch kantoor. Ook via de website www.garageverkooplommel.be kan je je inschrijven. (BVDH)