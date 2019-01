Stad in de bres voor rode brievenbus aan Balendijk BVDH

29 januari 2019

Lommel

Oppositiepartij SAMEN sp.a liet deze week al weten dat ze de gemeenteraad ging vragen actie te ondernemen tegen het verdwijnen van de rode brievenbussen aan Balendijk en Kapittelhof (lees hier). Ersin Kemaldar kreeg daarbij de steun van Sooi Van Limbergen (PVDA+). Burgemeester Nijs nam inmiddels contact op met het Belgische postbedrijf. “Blijkbaar was hierover al eerder communicatie. De zeven brievenbussen in Lommel verdwijnen volgens bepaalde criteria, zo waren ze onder meer de minst actieve postbussen in onze stad. Tegen eind maart zouden deze allemaal verdwenen zijn. Dat betekent dat er nog 21 overblijven. We zullen bekijken of we deze aan Balendijk kunnen behouden en een andere kunnen schrappen, al zijn wij natuurlijk bpost niet."