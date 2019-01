Stad denkt aan geluidsarm vuurwerk BVDH

29 januari 2019

Overal in Vlaanderen worden vragen gesteld omtrent vuurwerk. Vooral het effect dat dit heeft op de dieren, die in sommige gevallen doodsbang worden van het luide geknal, wordt vaak aangehaald als reden om dit niet langer toe te staan. Vanuit de hoek van Groen werd er op de gemeenteraad dan ook gevraagd om hier een oplossing voor te bedenken. “We zijn inderdaad aan het bekijken of we iets kunnen doen met geluidsarm vuurwerk”, reageerde schepen van Evenementen Peter Vanderkrieken (CD&V). “Eind 2018 liep het contract met de vorige firma af, dus we zijn wel in de mogelijkheid om iets te veranderen. Daarnaast onderzoeken we ook andere vormen van vermakelijkheden. We nemen dierenwelzijn wel degelijk serieus.”