Speedboot vat vuur 07 juli 2018

02u35 0

In het kanaal aan Lommel-Barrier is vrijdagnamiddag een speedboot in brand gevlogen. De eigenaars hadden hun vaartuig net getankt, en opnieuw klaar gemaakt voor vertrek. Mogelijk is daarbij technisch iets is mis gelopen, en zijn benzinedampen vrij gekomen. De eigenaars zagen plots enkele vlammen, en konden zich tijdig in veiligheid brengen. Toen brandweerpost Lommel ter plaatse kwam was het plezierbootje echter al niet meer te redden. Die werd grotendeels vernield door de vlammen. Niemand raakte bij de brand gewond. (RTZ)