Sebastiaan Brebels (Lommel SK): "We vergaten te scoren tegen Dessel, meer niet" 15 mei 2018

02u50 0 Lommel Lommel SK begon aan de eindronde met een onwaarschijnlijke nul op zes. Nochtans, de wedstrijd in Dessel had op een even straffe twee-zeven kunnen of moeten eindigen. En toch, weg die leidersplaats. Sebastiaan Brebels gaat niet meteen panikeren.

Eindronde eerste amateurklasse

"We hebben het voor rust al verkorven. We kregen een heleboel kansen bij elkaar gespeeld en gaven geen enkele weg. Tja, daar moet je iets mee doen, hé. De wedstrijd had bij rust dus helemaal gespeeld moeten zijn, maar we vergaten te scoren. Net als nadien trouwens."





Is dat een gebrek aan, ja wat?





"We zijn naar Dessel gereisd om een mooie prestatie neer te zetten en dat was ook het geval. Met onze motivatie en onze aanpak is niets mis. Alleen zitten we in een fase dat scoren een probleem is, dat was de voorbije weken ook al het geval. Da's een werkpunt zeker? Toen we zelf scoorden uit een strafschop dacht ik dat de trein vertrokken was. We bleven echter falen in de zone van de waarheid en zij scoorden tegen in een fase waarin ik een duwfout had gezien. En nadien tja, een wereldgoal zeker? Een opdoffer, jawel omdat het er halfweg nog goed uit zag. Dat we de leidersplaats verliezen doet pijn, zeker. Er is echter nog niets aan de hand. Dit is geen drama en hebben alles nog in eigen hand. Als we zo verder spelen en ook nog efficiënt zijn zie ik niet in wie ons iets in de weg kan leggen. Doorslikken, even de pijn verbijten en resoluut weer aan de bak." (DLKB)