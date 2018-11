Scholieren gedenken 100 jaar WOI met ‘Memory in motion’ LXB

18 november 2018

12u00 0 Lommel De serene herdenking van de 100-jarige verjaardag van het einde van WOI, die gisteren in het bijzijn van tal van burgerlijke, kerkelijke en militaire autoriteiten plaatsvond op het Duits militair kerkhof in Lommel, kende een jeugdige inbreng. Daar zorgden zo’n 40 leerlingen uit de Wico Campus en Matthias Claudis Gymnasium uit Gehrden, twee middelbare scholen uit Lommel en Duitsland voor.

In het kader van een uitwisseling tussen beide scholen en naar aanleiding van de herdenking van de Grote Oorlog werd het project ‘Memory in motion’ uitgewerkt. Het resultaat was een theaterstuk dat ze tijdens de plechtigheid op de Duitse begraafplaats opvoerden.



“Ze hebben hun visie gegeven op het gruwelijke oorlogsverleden”, vertelt Silvie Verjans, lerares Duits en Engels aan de Wico Campus, die mee het project heeft opgezet. “Ze tonen uiteenlopende moties zoals verdriet, schuldgevoel, woede en frustratie. Maar ze geven ook een teken van hoop”, aldus nog Verjans.



De herdenking was een initiatief van de Duitse Loopgravendienst en Het Huis over Grenzen uit Lommel. Het laatste is een ontmoetingscentrum dat vlakbij het Duitse kerkhof ligt. “We willen met het huis zoveel mogelijk mensen, en vooral jongeren, historisch en politiek bewust maken van het oorlogsverleden”, legde Karsten Conaert van Het Huis over Grenzen, uit. “We werken veel rond vrede en herinnering.”