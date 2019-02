SAMEN sp.a wil dossiers voor losliggende fietspaden BVDH

26 februari 2019

14u24 0 Lommel Op de gemeenteraad vanavond zal SAMEN sp.a aan het stadsbestuur vragen om dossiers aan te leggen voor losliggende fietspaden. “Daarmee toont het bestuur dat het menens is met de fietsveiligheid in Lommel”, vertelt raadslid Carine Creemers.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) gaf al aan dat de Vlaamse regering jaarlijks 300 miljoen euro dient te investeren in de aanleg van fietsinfrastructuur. Als voorbeelden worden projecten genoemd zoals het recent aangekondigd project van het Vlaams Gewest en meer lokaal de stad Peer die in Kleine Brogel een project van losliggende fietspaden gaat realiseren. In Lommel werd er de afgelopen legislatuur werk gemaakt van de heraanleg van de Molsekiezel en Stevensvennenkiezel. “Dit project werd jarenlang voorbereid en het resultaat mag gezien worden”, gaat Creemers verder.

Niet eenvoudig

Creemers weet ook waar de focus moet liggen: “Enerzijds zijn er Vlaamse gewestwegen zoals de Stationsstraat en de Luikersteenweg die vandaag aanliggende fietspaden hebben. Onze partij legde in de verkiezingscampagne de prioriteit op de Lutlommelse kiezel en de Vreyshorring ter hoogte van de Provil” besluit Creemers. Kris Verduyckt (SAMEN sp.a) geeft toe dat de aanleg van losliggende fietspaden geen eenvoudige zaak is, maar wel belangrijk. “Buiten enkele algemene aankondigingen bleef het tot nu toe windstil bij het nieuwe bestuur. Wij reiken graag de hand om deze dossiers dringend op te starten want fietsbeleid zou centraal moeten staan en de (Vlaamse) boot mag niet gemist worden.”