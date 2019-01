SAMEN sp.a niet akkoord met verdwijnen rode brievenbussen in Balendijk Birger Vandael

28 januari 2019

16u06 0 Lommel Op grondgebied Lommel zullen op korte termijn zeven rode brievenbussen verdwijnen, waaronder die aan de Balendijk. SAMEN sp.a is niet akkoord met deze dalende dienstverlening en wil het stadsbestuur aanmanen zich hiertegen te verzetten.

In heel het land verdwijnt ongeveer één op de vier brievenbussen van B-Post. Vooral in de steden worden de meeste brievenbussen geschrapt. Volgens B-Post worden vandaag zestig procent minder berichten verstuurd dan veertien jaar geleden. Postbodes moeten daardoor vaak naar brievenbussen rijden waar amper nog post in zit.

Door deze beslissing zullen er geen brievenbussen in woonwijk Balendijk overblijven. “Dat begrip ik niet”, stelt gemeenteraadslid Ersin Kemaldar (SAMEN sp.a). “De brievenbus staat langs de centrale straat in onze wijk en is goed toegankelijk voor de plaatselijke bevolking inclusief minder mobiele personen. Ook de rode brievenbus aan woon- en zorgcentrum Kapittelhof verdwijnt, een spijtige beslissing.”

Versterking buurten

De oppositiepartij hoopt dat het stadsbestuur hen volgt. “Aangezien een versterking van de buurten één van de speerpunten was van de grootste beleidspartij, lijkt het ons logisch dat zij dit ook niet zomaar laten gebeuren” vult fractieleider Kris Verduyckt aan. “B-Post heeft als bedrijf voortdurend mensen op de baan en zou er niet in slagen om een brievenbus te legen bij het passeren? Dat ze dat toch nog maar eens goed bekijken.” besluit Kemaldar.

In Lommel verdwijnen naast de twee aangehaalde brievenbussen ook de exemplaren aan de Kerkhovensesteenweg, Kikkerstraat, Luikersteenweg, Molsekiezel en Schamprood.