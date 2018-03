Sahara City Run nu ook door De Soeverein 30 maart 2018

De derde editie van de Sahara City Run vindt plaats op zondag 15 april. Met 1.350 lopers in 2017 werd de originele fun-run het grootste loop-evenement van Noord-Limburg. Er zijn dit jaar opnieuw omlopen van 5, 10 en 15 kilometer en de lopers trekken over de zelfgebouwde pontonbrug, door het voetbalstadion van Lommel SK, passeren ook de teutenmarkt en krijgen in café De Kroon een pintje aangeboden bij de passage door het oudste café van de stad. Nieuw is de passage door de evenementarena De Soeverein, waar het jonge DJ-duo Instinct & Twenty-Two de lopers trakteert op beats. Alle info vind je op www.saharacityrun.be.





(BVDH)