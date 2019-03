Sahara City Run 4.0 door nieuwe zwembad en Kapittelhof Birger Vandael

11 maart 2019

12u06 0 Lommel De Sahara City Run is toe aan haar vierde editie. De organisatie wil telkens weer vernieuwend uit de hoek komen en dat is ook dit jaar gelukt. Met passages door het nieuwe zwembad en woon- en zorgcentrum Kapittelhof kent het parcours twee nieuwe toppers.

Vorig jaar lokte de run maar liefst 1.500 lopers naar Lommel. Daarmee is het event uitgegroeid tot het grootste in Noord-Limburg qua deelnemers. Het gloednieuwe sportcomplex De Soeverein is meteen decor. De lopers ontdekken er het zwembad, de cafetaria, de tennishal en zelfs de machinekamer! De oudere generatie in het Kapittelhof zullen de deelnemers dan weer aanmoedigen als zij door hun tuinen, dagzorgcentrum De Mantel en vooral hun gezellige cafetaria lopen.

Dit jaar ligt de start en aankomst overigens in De Soeverein. De grote zaal wordt een sportieve arena met aankomstzone, foodtrucks, kleedkamers & vestiaire, DJ-duo Instinct & Twenty-Two, infostands en publiekszone.

Verder blijven alle basisingrediënten aanwezig in deze vierde editie. De prachtige natuur van de Sahara gemixt met een doortocht in het Lommelse stadscentrum zorgt voor een leuke achtergrond. Er zijn ook passages aan de uitkijktoren, door het voetbalstadion en over de voetgangersbrug. In Café De Kroon kan je al lopend een pintje consumeren, er is de Sahara City Run bridge en onder meer doedelzakspelers zorgen voor sfeer onderweg.

Ook tijdens de vierde editie ligt de nadruk op sportief genot in drie omlopen van 5km, 10km en 15km. De Sahara City Run vindt plaats op paasmaandag 22 april 2019 om 14.00 uur voor de 5km en om 15.00 uur voor de 10km en 15km. Het is een organisatie van 3 loopvrienden met de hulp van vele vrijwilligers.