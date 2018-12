Roger Bogaerts uit Lommel (67) al twee dagen vermist MMM

07 december 2018

16u51 0 Lommel Politie en parket zijn op zoek naar de 67-jarige Roger Bogaerts uit Lommel. De man verliet donderdagochtend rond 9 uur de woonst, maar sindsdien ontbreekt elk spoor.

Bogaerts woont in Adelberg in Lommel. Zijn familie is bezorgd en vraagt hem een teken van leven te geven. De heer Bogaerts is 1m70 lang en normaal gebouwd. Hij heeft kort grijzend haar, blauwe ogen en een ringbaard.

Hij droeg op het ogenblik van zijn verdwijning bruine wandelschoenen, een donkergrijze jeans, een blauw/wit geruit hemd, een bordeauxkleurige jas zonder kap en een gouden horloge met witte wijzerplaat.

Aan Dhr. Bogaerts wordt gevraagd een teken van leven te geven om zijn familie gerust te stellen.