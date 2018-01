Relatie met 13-jarige kost 'ontsnappingskoning' vier jaar cel 02u32 0 Foto RV Beklaagde Niek Bergmans is dol op paarden. Lommel Het Antwerpse hof van beroep heeft 'ontsnappingskoning' Niek Bergmans uit Lommel veroordeeld tot vier jaar cel en vijf jaar terbeschikkingstelling. Bergmans, die meermaals ontsnapte na een veroordeling wegens doodslag, is schuldig aan het misbruik van zijn minderjarige ex-liefje uit Brecht.

Niek Bergmans heeft op zijn 43ste al een aanzienlijk crimineel palmares verzameld. De man werd in 2003 door het hof van assisen veroordeeld tot 25 jaar cel voor doodslag op zijn zakenpartner. Bergmans kon twee keer ontsnappen: eerst klom hij via een pingpongtafel uit de gevangenis van Tongeren en later vluchtte hij uit de zwaarbewaakte gevangenis van Brugge. Bergmans staat bekend als 'ontsnappingskoning", dat bewees hij al eind de jaren 90. Toen wurmde hij zich tussen de tralies van een Zweedse cel, waar hij een straf van tien jaar uitzat voor zijn betrokkenheid bij heroïnesmokkel.





Bergmans kwam in 2013 voorwaardelijk vrij met een enkelband. Net op de dag dat hij zijn enkelband mocht afdoen, werd hij opgepakt in het kader van een onderzoek naar diefstallen van materiaal voor de paardensport, Bergmans' grote passie. Die zaak liep met een sisser af.





Cadeautjes en geld

In juni 2016 werd Bergmans, die toen nog steeds onder elektronisch toezicht stond, opnieuw in de cel gestopt. Deze keer voor zedenfeiten. Het was de moeder van een dertienjarig meisje uit Brecht die aangifte deed nadat ze te weten was gekomen dat haar dochter een stiekeme relatie had met Bergmans. De twee deelden de passie voor paardensport. Bergmans overlaadde het meisje met cadeautjes en geld en toonde bijzonder veel interesse in haar pony. Bergmans en zijn minderjarige liefje hadden meermaals seksueel contact.





Het Antwerpse hof van beroep veroordeelde Niek Bergmans tot vier jaar cel wegens aanranding én verkrachting. Seks met iemand die jonger is dan veertien wordt door de wet altijd gelijkgesteld met verkrachting, zelfs wanneer de jongere ermee instemt. Bergmans blijft bovendien vijf jaar lang ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank. Die kan hem bijvoorbeeld een therapie opleggen.





In juni 2017 kreeg Bergmans van de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen nog vijf jaar cel en vijf jaar terbeschikkingstelling. (BJS)