Rampage komt naar Lommel BVDH

26 december 2018

21u44 0 Lommel Deze zomer zal het allereerste Rampage Open Air Summer Festival plaatsvinden in Lommel. Het festival bestaat tien jaar en noemt zichzelf ‘het grootste drum&bass en dubstep festival ter wereld’. Na Daydream en het mislukte Ultimate Festival heeft Lommel dus opnieuw een groot festival.

Rampage begon ooit klein, maar is intussen een echte naam in de festivalwereld. Tussen vrijdag 26 juli en zondag 28 juli verwachten ze ongeveer 20.000 muziekliefhebbers in het Kristalpark. Er zullen podia voor dubstep en drum&bass zijn en maar liefst 90 artiesten worden aangekondigd. De ticketverkoop start op 21 januari. Voor een heel weekend betaal je 55 euro, voor een dag ligt het bedrag op 35 euro. Er zal ook een camping zijn, alsook een shuttlebus van en naar het station.