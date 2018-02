Profronde van Lommel terug in 2019 02 februari 2018

02u41 0 Lommel Wellicht keert de 'Profronde van Lommel' in 2019 terug. De laatste editie van het na-Tourcriterium werd georganiseerd in 2016, een jaar later bleek dat het moeilijk was om de puzzel rond te krijgen en ging het spektakel niet door. "We hebben overwogen om iets op poten te zetten na de voorjaarsklassiekers, maar kiezen toch voor het oude concept", zegt Fons Haagdoren, de voorzitter van de werkgroep.

Het idee van een 'na-Voorjaarscriterium' had enkele pluspunten. Zo zou het een oplossing bieden voor het probleem dat de grote vedettes uit de Tour buitensporige bedragen vragen om deel te nemen aan een criterium. Bovendien zou Lommel ook het enige criterium na de voorjaarsklassiekers zijn, waardoor het niet moet vrezen voor concurrentie. Woensdagavond kwam de werkgroep samen en bleek toch dat een dergelijk kijkstuk in 2018 te vroeg zou komen. "Het voorjaar is zo daar en het bleek te kort dag. We zijn bezig met een nieuwe voorzitter en die heeft bedenktijd nodig. Daarom mikken we pas op langere termijn op een nieuwe organisatie. Dat moet in de zomer van 2019 zijn, met de terugkeer van het oude concept", besluit Haagdoren.





(BVDH)