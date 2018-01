Primeur voor Limburgse bouwfirma: eerste flat met energiepeil 0 02u40 0 Borgerhoff Lindsey Paradis en vader Jef, van wie het huis al energieneutraal is.

Deze week is de Lommelse bouwfirma Luto Projects BVBA gestart met de bouw van vier volledig energieneutrale appartementen. Dat is een primeur in ons land, waar er tot nu enkel bijna-energieneutraal (BEN) werd gebouwd. "Het zorgt voor een meerprijs van 10.000 euro, maar op termijn haal je dat bedrag er wel uit", aldus bouwcoördinator Patrick Sleurs.





Tegen 2021 moeten alle nieuwbouwwoningen een energiepeil hebben lager dan 30. Maar energiepeil 0 is nog een hele stap verder. De eerste vier appartementen zullen de Lommelaars aan de Schoor in Balen gaan bouwen. "De sleutel ligt eigenlijk bij de warmtepomp met een boiler van 190 liter. Die wordt aangevoerd door een heel aantal zonnepanelen op het dak. Daarnaast gaan we voor thermische én akoestische vloerisolatie van tien cm dik, ramen en deuren in geïsoleerd aluminium met driedubbel glas en een thermisch geïsoleerde glasrand, extra spouwmuurisolatie, de nieuwste ventilatiesystemen... Dit alles kost gemiddeld zo'n 10.000 euro extra per appartement, als je vergelijkt met bouwen volgens de huidige, opgelegde normen. En toch verkopen wij deze appartementen aan de gangbare m²-prijzen."





Het bouwbedrijf gelooft in het rendement op lange termijn. "De meerprijs rendeert trouwens meteen, want je moet geen energiekosten meer betalen. En uiteraard is het goed voor het milieu." (BVDH)