Postkaarten van vluchtelingen vertellen hun kant van het verhaal: “Diep geraakt door haatdragende boodschappen” Birger Vandael

01 april 2019

17u59 0 Lommel Het afgelopen weekend bereikte de polemiek rond de vluchtelingen aan het Lommelse Parelstrand een dieptepunt: 41 borden met haatdragende boodschappen werden verspreid. Juist deze week begint het project ‘945 in beeld’ met het verdelen van postkaartjes waarop vluchtelingen zichzelf voorstellen. “Zij zijn niet zomaar overstekende illegalen, maar ze krijgen geen kans om zich te verdelen”, aldus Thuis-actrice en initiatiefneemster Katrien De Ruysscher.

Even snel als ze opdoken, verdwenen de bewuste verkeersborden met het opschrift “Opgepast! Overstekende illegalen” weer uit het straatbeeld. Burgemeester Bob Nijs (CD&V) en de rest van het stadsbestuur reageerde verontwaardigd en diende meteen een klacht in tegen onbekende bij de politie. Toch is het water tussen bepaalde buren van het Parelstrand en de ruim 800 vluchtelingen erg diep. Sinds werd aangekondigd dat de vluchtelingen niet tot 31 maart en wel tot 31 augustus in Lommel blijven, zijn de gemoederen danig verhit.

“Drie jaar geleden was er vooral veel commotie bij de aankomst van de vluchtelingen”, stelt De Ruysscher, die onder meer verwijst naar de spandoeken waarop “Te veel!” geschreven stond. “Nu is het pas geëscaleerd sinds het bericht van hun verlengd verblijf. Wij willen met ‘945 in beeld’ focussen op wat ons verbindt, in plaats van wat ons scheidt. De mensen zijn bezorgd en wij willen hen tonen wie de vluchtelingen zijn. Het gaat om 50 verschillende nationaliteiten en elk hebben ze hun eigen dromen en achtergrond.”

In 2016 deed het project interviews met de mensen en werden er foto’s gemaakt. Omdat hun privacy dient gerespecteerd te worden, zal men nu de mensen anoniem voorstellen via postkaartjes met het opschrift ‘Groetjes van op het Parelstrand’. “Ze beantwoorden onder meer vragen over hun afkomst en over wat er bij hen leeft. Deze verhalen zullen we delen op sociale media en uitdelen in de straat. Deze week nog worden de kaartjes gedrukt en dankzij een lokale bewoner die onze eigen postbode wordt, gaan Lommelaars de verhalen wel vinden”, stelt De Ruysscher.

De Lommelse actrice is geraakt door de gebeurtenissen van dit weekend: “Ik zou zeggen: ga eens met die mensen praten. Niemand zit daar zomaar. Dat het gaat om een procedure van drie tot vier jaar is niet hun schuld, dat is ons systeem. Het zijn bijna allemaal heel warme mensen en die worden dan op deze manier behandeld. Omgekeerd zouden we dat toch ook vreselijk vinden? We hopen op onze manier toch het algemene denkbeeld wat om te draaien. Ook al is het maar één iemand die we laten inzien dat de haatdragende taal niet de juiste aanpak is, dan zijn we ook al blij dat we die persoon toch hebben geholpen.”

Voorpost ontkent betrokkenheid

De extreemrechtse organisatie Voorpost ondertekende enkele van de boodschappen. Vorige week protesteerden leden ook al voor de start van de gemeenteraad tegen de problematiek van de vluchtelingen aan het Parelstrand. De Limburgse afdeling van de extreemrechtse organisatie Voorpost ontkent de betrokkenheid bij de verkeersborden. “Er zijn ondertussen meerdere actiegroepen actief in Limburg en Vlaanderen. De enige actie die wij hebben gedaan, is het protest aan het gemeentehuis vorige week. De acties die wij doen, daar staan we openlijk achter”, vertelt Emmanuel Maris.