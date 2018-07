Politie betreurt felle weerstand na intrekken rijbewijzen 27 juli 2018

02u45 0 Lommel De politie van Lommel heeft de afgelopen veertien dagen in samenspraak met het parket een aantal rijbewijzen ingetrokken, wegens straatracen ter hoogte van en op de grote betonvlakte op het Kristalpark. Dat leidde tot felle reacties op sociale media.

"We stellen vast dat heel wat jongeren het straatracen goedpraten en dat betreuren we", aldus korpschef Bart Voordeckers.





Het racen beperkte zich niet tot de betonvlakte. "De controles gebeurden zelfs na diverse klachten van firma's op het bedrijventerrein, omdat er veel te hard gereden werd. We stelden de feiten vast aan de hand van dronebeelden. Andere weggebruikers in gevaar brengen, zullen wij nooit tolereren", is Voordeckers duidelijk.





"De betonvlakte in het industrieterrein is openbare weg, wat betekent dat straatracen daar niet is toegestaan", vervolgt burgemeester Peter Vanvelthoven(sp.a).





Niet-Lommelaars

"We weten dat het terrein bijvoorbeeld gebruikt wordt door jonge chauffeurs die nog aan het leren rijden zijn. Of dat er al eens iemand zijn nieuwe auto uittest. Maar na de klachten over onveilig rijgedrag in het industrieterrein zelf, is het logisch dat de politie in actie kwam. Bovendien stellen we vast dat de racers grotendeels niet-Lommelaars zijn. Lommel moet in de regio niet de naam krijgen van een illegaal racecircuit te hebben. Ook ons bedrijventerrein is geen racecircuit. Lommel wil graag die stad zijn waar zoveel mogelijk sportbelevingen mogelijk zijn. Zo hebben we een fantastisch motorcrossterrein, waar binnenkort nog een BMX-circuit bijkomt. Maar we kunnen natuurlijk niet alles aanbieden. Er zijn in onze provincie mogelijkheden om te racen met de auto. Iedereen zal het erover eens zijn dat het niet op de openbare weg kan."





(BVDH)