Politie betrapt graffiti-spuiter 23 maart 2018

De politie heeft een 30-jarige man uit Lommel op heterdaad betrapt toen hij graffiti aanbracht op een muur van een elektriciteitscabine. Hij bleek meerdere spuitbussen en stiften op zak te hebben. Mogelijk sloeg de dertiger in de voorbije weken vaker toe in de omgeving. Dat moet verder onderzoek uitwijzen. De man mocht na verhoor beschikken, maar zal zich wellicht later nog moeten verantwoorden. (MMM)